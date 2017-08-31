На Львівщині за рік збудували підприємство з іноземними інвестиціями

У місті Броди, Львівська область, вступив в експлуатацію новий завод з виробництва кабелів для концерну BMW. Промисловий комплексзбудовано українськими будівельниками за міжнародними стандартами лише за рік. Сертифікат про готовність до експлуатації заводу по виготовленню бортових електричних мереж на вулиці Чупринки видано 4 серпня 2017 року.

Іноземні інвестиції на його спорудження та устаткування склали більше 10 млн грн. На підприємстві створено всі умови для якісної роботи та ефективного виробництва. Середня заробітна плата – від 8 до 14 тис. грн.

«Будівництво промислових об’єктів – ключовий фактор для розвитку регіонів, відродження сіл та містечок. По-перше, це робота для місцевого населення як на час будівництва, так і по його завершенню. По-друге, це податки до місцевого, обласного та державного бюджетів. А по-третє, інвестиції у будівництво важливих соціальних об’єктів як дитячі садки, школи, лікарні. Але, щоб іноземний інвестор вклав гроші, необхідні сприятливі умови. Зі свого боку Держаржбудінспекція надає консультативну допомогу та усуває будь-які перешкоди для бізнесу при оформленні дозвільних документів на будівництво. Ми створюємо зрозумілі та зручні процедури як на законодавчому, так і на практичному рівні», - відзначив голова ДАБІ Олексій Кудрявцев.