Термін подання заяв на монетизацію частини невикористаних сум субсидій закінчується

Директор департаменту державної соціальної допомоги України Віталій Музиченко під час інтерв’ю журналістам нагадав про терміни подачі заяви для отримання грошової компенсації за зекономлені субсидії.

У цьому році, за ініціативи Уряду, вперше передбачено можливість монетизації частини невикористаних сум субсидій за минулий опалювальний період. Загалом під зазначену програму підпадають 2 мільйони домогосподарств.

«Громадяни мають можливість на підставі заяви отримати компенсацію за зекономлені енергоресурси у визначених межах: електричне опалення – еквівалент вартості 150 кВт год. електроенергії та індивідуальне газове опалення – еквівалент вартості 100 кубічних метрів природного газу. Цим правом, станом на сьогодні, уже скористалися 1,6 мільйонів домогосподарств. Усі ті, хто ним ще не скористався, мають час на подання відповідної заяви до 31 серпня», - повідомив Віталій Музиченко.