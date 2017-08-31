Володимир Гройсман: Зростання пенсій торкнеться 9 млн українців

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман напередодні старту нової сесії Верховної Ради України провів засідання Уряду, на якому представив ключові законопроекти, які потребують ухвалення Парламентом, а також анонсував нові принципи співпраці із законодавчою гілкою влади.

До другого читання готується законопроект, який дозволить перерахувати пенсії більше ніж 5,6 млн громадян та провести індексацію пенсій для близько 4 млн громадян. «Таким чином, зростання пенсій торкнеться 9 млн українців. При цьому реформа забезпечить автоматичну індексацію пенсій відповідно до змін середньої зарплати та інфляції», - сказав Володимир Гройсман.

Він нагадав, що запропоновані Урядом рішення не передбачають підвищення пенсійного віку, натомість скасовують 15-відсоткове оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам.

"Це можливо зробити вже з 1 жовтня. Уряд підготував усі фінансові можливості, і ми розраховуємо на те, що реформа буде ухвалена вже у вересні", - підкреслив Прем’єр-міністр.