Зафіксовано найвищу врожайність ячменю, жита та ріпаку в Україні

В Україні завершено збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,6 млн га (100%) і намолочено 37,3 млн тонн зерна. 15 областей продемонстрували найвищу врожайність за весь період незалежності України. Цьогорічні жнива вперше показали найвищу врожайність ячменю, жита та ріпаку.

«Попри несприятливі погодні умови, галузь вийшла на високі показники врожайності, за деякими культурами – на найвищі за роки незалежності. Ми зберігаємо попередні прогнози щодо врожаю, рівень якого повністю забезпечить продовольчу безпеку держави та генерує ресурс для експорту, зіставний з минулорічним», - відзначив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк. Він нагадав, що в минулому році аграрії досягли найвищого серед усіх галузей рівня рентабельності (31,6%) і в поточному сезоні, з урахуванням поступового зростання світових цін на сільгосппродукцію, є підстави для збереження високих показників прибутковості аграрного бізнесу.

Так, за результатами збирання ранніх зернових і зернобобових, намолочено ячменю – 8,6 млн тонн при середній урожайності 34,3 ц/га, зібрано жита – 471 тис. тонн при урожайності 28,3 ц/га, та намолочено ріпаку – 2,1 млн тонн зерна при урожайності 27,6 ц/га.

Зокрема, у розрізі культур, станом на 28 серпня зібрано:

- Пшениця – 26,6 млн тонн при урожайності 41,8 ц/га;

- Овес – 487 тис. тонн при урожайності 25,0 ц/га;

- Горох – 1,1 млн тонн при урожайності 26,7 ц/га;

- Гречка – 41 тис. тонн при урожайності 10,8 ц/га;

- Просо – 29 тис. тонн при урожайності 15,1 ц/га.

Окрім того, 15 областей показали найвищу врожайність зернових та зернобобових культур, серед яких ТОП-5:

- Хмельницька – 56,6 ц/га;

- Івано-Франківська – 52,1 ц/га;

- Вінницька – 50,0 ц/га;

- Тернопільська – 49,8 ц/га;

- Чернівецька – 48,8 ц/га.

Найбільший вал зерна намолотили в:

Одеській обл. – 3,8 млн тонн, Запорізькій, Харківській обл. – 2,8 млн тонн, Дніпропетровській обл. – 2,6 млн тонн, Вінницькій обл. – 2,4 млн тонн, Миколаївській обл. – 2,3 млн тонн.