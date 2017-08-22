Ціна на автомобільний газ в Україні зросла в середньому на 50 копійок

З 21 по 22 серпня ціна на автомобільний газ у великих мережах київських АЗС зросла в середньому ще на 50 копійок, ціна тепер складає від 15,5 грн за літр палива. Про це повідомляє OilNews .

На столичних АЗС KLO і WOG ціна газу зросла на 50 копійок, - до 15,44 і 15,49 грн відповідно, за літр пального.

На ОККО газ подорожчав на 40 копійок - до 15,39 грн за літр, На SOCAR ціна виросла на 54 копійки - до 14,99 грн за літр.

На АЗС БРСМ-Нафта газ зріс в ціні одразу на 75 копійок - до 15,19 грн.

Найменшу ціну в столиці пропонує АЗС Авантаж - 13,95 грн за літр блакитного палива.

На думку аналітиків, основним чинником подорожчання зрідженого вуглеводневого газу став брак ресурсу.

"Імпорт газу в серпні планується на рівні 90-100 тис. тонн, тоді як мінімальна потреба нами оцінюється в 120 тис. тонн, дефіцит в розмірі 20% - це ключовий фактор занепокоєння ринку", - зазначають аналітики.

Нагадаємо, 19 серпня на АЗС протягом доби майже на гривню подорожчав газ для автомобілів, через його дефіцит в Україні.

21 серпня середня ціна на автомобільний газ сягнула 15 грн за літр.