Шок: Зарплата українських клерків складає понад мільйон гривень у місяць

Активіст “Руху Нових сил” Михайло Шнайдер опублікував на своїй сторінці у Facebook документ із вражаючою зарплатною відомістю працівників Міністерства Юстиції України.

Шнайдер зауважив, що суми зарплат та премій у виписці вказані виключно за один місяць (!).

Всі, хто у списку, отримують не менше мільйона гривень лише за один місяць! А у чиновників вищого рангу сума сягає 4,5 млн гривень!

Шнайдер додав:

"Ось такі космічні суми отримують клерки наближені до керівництва Міністерства! У мене просто немає слів! Просто ще раз переконуюся, що ця Влада приречена.

Нахабству чиновників просто немає меж. Окрім поборів, ще й з бюджету багатомільйонні кошти здирають!"

У коментарях до повідомлення українці пишуть, що ледве зводять кінці з кінцями за 40 доларів на місяць, а клерки отримують премії по 40 тисяч доларів на місяць!

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