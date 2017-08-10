Голова «Укравтодору» Новак одержав 900% надбавки до зарплати

Міністерство інфраструктури України погодило встановлення надбавки до заробітної плати в. о. голови «Укравтодору» Славоміра Новака за роботу у січні-лютому 2017 року в розмірі 900%. Про це йдеться у листі Мінінфраструктури до «Укравтодору», який оприлюднив на своїй сторінці в Facebook журналіст Сергій Мальнев, - повідомляє «Економічна правда».

«Міністерство інфраструктури погоджує встановлення в. о. голови „Укравтодору” за результатами роботи в січні-лютому 2017 року надбавки за інтенсивність праці у розмірі 300% посадового окладу, надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 300% посадового окладу, премії у розмірі 300% посадового окладу», - йдеться у листі.

Коментуючи відповідну новину на одному з телеканалів, міністр Володимир Омелян підтвердив, що у випадку з зарплатнею голови «Укравтодору» використовується система надбавок.

«Міністерство інфраструктури з початку 2015 року виступило з ініціативою ринкових зарплат для керівників найбільших держпідприємств України. У випадку „Укравтодору”, який є державною службою, у нас немає можливості встановити ринкові механізми тому ми пішли шляхом надбавок», - сказав Омелян.

«Я вважаю, що Новак – абсолютно якісна людина на своїй посаді. Він отримує достатньо низьку зарплатню, якщо порівняти з тими обсягами відповідальності, які він має, і фінансуванням „Укравтодору” в останні роки», - заявив міністр.

За його словами, ринкова зарплата – один із перших запобіжників для того, щоб люди думали про роботу, а не про ліві доходи.

Відповідаючи на уточнююче питання журналіста щодо фактичного розміру зарплати Новака, Омелян відповів: «З мого боку буде некоректно коментувати, він повинен сам сказати. Але я хочу звернути увагу на те, що ті цифри, які ви називали (надбавка до зарплати в розмірі 900% - ЕП), в рази менші від зарплат керівників держпідприємств з набагато меншою відповідальністю».

На питання, чи підтверджує Омелян підвищення зарплати Новака на 900%, міністр зазначив: «Я підтверджую те, що у нього зарплата дійсно є вища, ніж у керівників державних агентств, але це було політичне рішення, яке було схвалене Кабінетом міністрів, і це була одна з його умов працевлаштування в Україні».

Як відомо, колишній міністр транспорту і водного господарства Польщі Славомір Новак став в.о. голови «Укравтодору» у жовтні минулого року. Польський політик має сумнівну репутацію, адже у Польщі він був причетний до декількох корупційних скандалів. Крім того, на початку березня українські ЗМІ інформували, що Новак дуже часто відсутній на своєму робочому місці, критику викликала також інформація про премії для «заохочення активності», які голова «Укравтодору» мав отримати від українського міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Відзначимо, що Україна посіла 137 місце з 144 в рейтингу якості доріг від The ​​World Economic Forum.

Нагадаємо, вчора у відставку подав голова «Укрзалізниці» Войцєх Бальчун. Це рішення затвердив український уряд. Відставки колишнього президента польського перевізника PKP Cargo активно добився міністр інфраструктури Омелян, який неодноразово звинувачував Бальчуна у непрофесіоналізмі, потуранні корупційним схемам і повільному реформуванні компанії. Міністр інфраструктури так зрадів відставці польського керівника, що навіть написав на своїй сторінці у Facebook: «За роботою у відпустці не встиг, але сьогодні ввечері обов'язково вип'ю келих шампанського».