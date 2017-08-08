На сьогодні в Україні ранніх зернових зібрано 33,4 млн тонн

Станом на 8 серпня Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська області завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур.

У цілому по країні ранніх зернових зібрано 33,4 млн тонн зерна з 8,8 млн га (91% від прогнозних 9,7 млн га) при середній врожайності 37,9 ц/га.

Зокрема, зібрано:

- пшениця - 24,0 млн тонн з 5,9 млн га (92% від 6,4 млн га) при середній урожайності 40,9 ц/га;

- ячмінь - 7,9 млн тонн з 2,4 млн га (94% від 2,5 млн га) при середній урожайності 33,4 ц/га;

- жито - 313 тис. тонн з 107 тис. га (64% від 169 тис. га) при урожайності 29,1 ц/га;

- овес - 183 тис. тонн з 69 тис. га (35% від 198 тис. га) при урожайності 26,5 ц/га;

- горох - 1,1 млн тонн з 404 тис. га (99% від 410 тис. га) при середній урожайності 26,5 ц/га.

Крім того, намолочено 2,1 млн тонн зерна ріпаку з 745 тис. га (95% від 786 тис. га) при врожайності 27,6 ц/га.

Найвища урожайність ранніх зернових та зернобобових культур - у господарствах Хмельницької (56,1 ц/га), Івано-Франківської (52,9 ц/га), Львівської (49,2 ц/га), Тернопільської (49,0 ц/га), Чернівецької (48,9 ц/га) та Вінницької (48,9 ц/га) областей.