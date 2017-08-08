16,4 млрд грн склала бюджетна підтримка регіонів, - експерт

Загальна сума цієї підтримки складає близько 16 млрд грн.

Про це повідомила Яніна Казюк, Координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки програми «U-LEAD з Європою»).

Вона нагадала, що 2 серпня 2017 року було опубліковано зміни до Державного бюджету України на 2017 рік (Закон № 2137), якими значно збільшено обсяг коштів місцевим бюджетам.

Цими змінами, крім соціального напрямку видатків, до 6,77 млрд грн збільшено кошти місцевим бюджетам на розвиткові проекти, у тому числі - 270 млн грн на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України.

Запроваджується також новий вид субвенції місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, обсяг якої становить 4 млрд грн. Головним розпорядником коштів цієї субвенції визначено Мінрегіон – міністерство, відповідальне за реалізацію реформи місцевого самоврядування.

«В умовах реформування галузі медицини та децентралізації влади і фінансових повноважень ці кошти повинні допомогти органам місцевого самоврядування створити належні умови для медичного обслуговування населення в сільській місцевості та забезпечити розвиток інфраструктури закладів первинної медико-санітарної допомоги», - зазначила Яніна Казюк.

Отже, на 2017 рік передбачена фінансова підтримка місцевого та регіонального розвитку на суму близько 16 млрд грн:

6,5 млрд грн – субвенція на соціально-економічний розвиток;

270 млн грн – кошти на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України.

4,0 млрд грн – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості;

3,5 млрд грн – Державний фонд регіонального розвитку;

1,5 млрд грн – субвенція на формування інфраструктури ОТГ;

Крім того, у 2017 році на проекти регіонального розвитку за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄC у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України вже передбачено 650 млн грн.

Таким чином, обсяг загальної бюджетної підтримки регіонів, порівняно з 2014 роком, збільшився в 33 рази, що дає підстави говорити про ефективність бюджетної децентралізації.

«Тепер залишається очікувати від місцевої влади активних дій щодо розробки та реалізації цікавих проектів, спрямованих на покращення послуг мешканцям громад, покращення стану інфраструктури, соціальних об’єктів та доріг», резюмувала Яніна Казюк.

Довідка

У 2014 році регіонам з державного бюджету на підтримку соціально-економічного розвитку було передбачено лише 0,5 млрд грн. В 2016 році обсяг коштів на реалізацію інфраструктурних проектів зріс майже на 7 млрд грн та склав 7,3 млрд грн.

За ці кошти було реалізовано 5904 проекти з підтримки місцевого та регіонального розвитку. 523 органи місцевого самоврядування отримали кошти на проекти соціально-економічного розвитку.

Об’єднанні територіальні громади у 2016 році отримали 1 млрд грн субвенції з держаного бюджету на підтримку інфраструктури, змогли використати кошти на 95% та реалізувати 1383 проекти.