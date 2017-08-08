Держава фінансуватиме 1 млрд грн щорічно на розвиток фермерських господарств

Мінагрополітики розроблено «Концепцію розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки», фінансування, якої становитиме 1 млрд грн щорічно. Зокрема, основні акценти держпідтримки будуть спрямовані на галузь тваринництва та садівництва. Про це йшлося під час інтерв’ю заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Олени Ковальової одному з українських інтернет-видань.

«Наступного року ми акцентуємо увагу на розвитку тваринництва та переробці продукції у невеликих обсягах, зокрема, на кооперативних засадах. Адже потенціал цієї галузі розкритий частково: 90% фермерських господарств зорієнтовані на рослинництво і лише 1,8% – на тваринництво. Окрім того, у пріоритеті держпідтримки буде садівництво. Хочемо виділити кошти на холодильне обладнання та профінансувати нові галузеві проекти», - зазначила Олена Ковальова.

За словами заступника Міністра, планується профінансувати тваринництво у декілька етапів. По-перше, частина коштів піде на підтримку зростання поголів’я худоби, закупівлю молодняку великої рогатої худоби та дрібної рогатої худоби. По-друге, кошти інвестуватимуться в будівництво тваринницьких ферм. По-третє, вперше значна частина коштів піде на придбання переробного обладнання – часткову компенсацію його вартості. Передбачається, що для фермерських господарств відсоток компенсації може становити близько 30%. Окрім того, державна підтримка буде направлена на розвиток зернової та круп’яної галузей.

«Наразі ми розмірковуємо над створенням програми підтримки для нових фермерських господарств. Хочемо надати сільськогосподарським кооперативам та господарствам пріоритетне право в отриманні підтримки відсоткової ставки за кредитами. Цього року на це ми виділили 300 млн грн», - підкреслила Олена Ковальова.

Довідково

За даними Держстату (від 1 листопада 2016 року), кількість діючих фермерських господарств становить 33682 одиниць. Вони обробляють 4,439 млн га землі. Близько 80% фермерських господарств обробляють земельні ділянки площею до 500 гектарів.

Найбільша кількість фермерських господарств налічується у Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Кіровоградській областях. А найменша – у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Чернігівській областях.