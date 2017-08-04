Профспілки зірвали засідання, на якому планувалось підняти людям абонплату за газ

"Профспілковий наступ" зірвав засідання Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, щоб не дозволило їм ухвалити постанову про введення абонплати за газ. Про це повідомляє "Обозреватель".

Як повідомляють ЗМІ, мітингувальники, які прийшли до НКРЕКП з самого ранку, після скандування гасел під вікнами чиновників зайшли на засідання комісії, і після нетривалої суперечки з головою Дмитром Вовком той оголосив засідання закритим.

Організатори акції заявили, що зрив засідання став єдиним шляхом зупинення прийняття абонплати за газ, яка б зобов'язала українців платити за обслуговування труб, навіть якщо вони не користуються газом. За оцінками експертів, з введенням абонплати люди додатково заплатили б понад 5 млрд гривень на рік.

"НКРЕКП не чує мільйонів українців, які вимагають не вводити абонплату за газ. Сьогодні більше тисячі представників профспілок та активісти з різних куточків країни вимагали не ухвалювати цю постанову. Нам довелося йти на крайні заходи і зупиняти засідання комісії. Тільки так змогли зупинити прийняття рішення про введення абонплати і захистити українців", - заявив один з організаторів акції Олександр Кухарчук, член ради Всеукраїнської профспілки трудящих.

Голова Федерації незалежних профспілок України Сергій Павленко назвав акцію під НКРЕКП перемогою українців.

"Сьогодні нам вдалося скасувати прийняття злочинного рішення про абонплату за газ. Тепер треба, щоб НКРЕКП взагалі відмовилася від його прийняття і більше не поверталася до цього питання. Абонплата за газ зробить українців ще біднішими", - заявив Павленко.

Як нагадує видання, сьогодні вранці більше тисячі представників профспілкових організацій та активістів з різних регіонів країни вийшли на акцію "Профспілковий наступ" до будівлі НКРЕКП з вимогою не ухвалювати рішення про введення абонплати за газ. Після скандування гасел люди увірвалися на засідання НКРКП і зупинили його. Сьогодні має відбутися засідання НКРЕКП, на якому планувалося розглянути питання запровадження обов'язкової абонентської плати за газ.