Восени уряд перегляне соцпакет підтримки населення

Восени до державного бюджету України можуть бути внесені зміни з метою подальшого посилення програм соціального захисту. Про це сказав Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі «Вечірнього прайму» на телеканалі «112 Україна».

«Основна ідеологія змін до державного бюджету, які вже були внесені, - це посилення соціального захисту населення, підтримка і посилення боєздатності нашої армії. Ось два основних акценти», - сказав він.

«Сьогодні ми бачимо позитивну тенденцію, і я переконаний, що ми зробимо все для того, щоб у вересні-жовтні був ще один перегляд держбюджету, де ми могли б ще раз повернутися до посилення програм соціального захисту. І в контексті пенсійної реформи, як мінімум, програму осучаснення пенсій, яку так чекають всі громадяни, ми проведемо до кінця року», - зазначив Павло Розенко.