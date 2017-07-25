Субсидії щодо споживання житлово-комунальних послуг, залишаться, але не в таких масштабах

Як інструмент соціально захисту населення, доходи якого не покривають мінімальну норму споживання житлово-комунальних послуг, субсидії залишаться. Але не в таких масштабах і не в такій кількості. Про це наголосив віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко в інтерв’ю газеті «День».

«Ми аналізуємо, яка має бути норма соціального споживання житлово-комунальних послуг. Є розуміння, що потрібно уважніше здійснювати верифікацію — наскільки родини, які подали заявки, потребують субсидій. Сьогодні перевірка ведеться тільки за даними Державної фіскальної служби. Цього недостатньо, аби отримати переконливе підтвердження даних за доходами, які надають громадяни», - зазначив Геннадій Зубко.

За його словами, держава змушена щороку закладати в бюджет «дірку» в 17 млрд гривень на покриття субсидії для майже 65% українців. «І так буде доти, доки ми не дамо людям інструменти впливу на свої «рахунки», які дозволять заощаджувати», - наголошує він.

На думку Зубка, є два напрями зменшити кількість субсидій. «Перший — зростання доходів громадян. Цього року ми зробили перший крок зі збільшення мінімальної заробітної плати. Восени зробимо другий. Буде ухвалено закон з пенсійного забезпечення. Але головне питання — це менше споживати. Тому держава вже сьогодні виділяє до 40% компенсації на погашення за «теплими кредитами» і планує давати ще до 50% з Фонду енергоефективності на термомодернізацію», - зазначив він.

За його словами, у планах уряду – вирішити питання монетизації субсидій вже цього року. «Проблема значно ширша, ніж завести людям банківські рахунки і перераховувати на них кошти компенсації пільг та субсидій. Нам в першу чергу потрібна монетизація, щоб прибрати складні взаєморозрахунки на ринку між суб’єктами. Монетизація для людей – це спільна робота Мінфіну і Міністерства соціальної політики. Насамперед має відбутися чітка верифікація — кому платити. На рахунках Мінфін повинен передбачити наявність «живих коштів». Зараз працюють дві робочі групи — Світового банку і Міністерства соціальної політики — саме над цими двома питаннями», - зауважив Геннадій Зубко.

На його думку, до вересня буде зроблено перший крок щодо монетизації для підприємств. «Це покращить фінансову ситуацію на підприємствах і сприятиме запуску наступного опалювального сезону… Ми чим могли, допомогли. Прийняли закон №1730 про реструктуризацію боргів ТКЕ. Дали їм можливість реструктуризувати на п’ять років борги. Прийняли зміни до постанови №217, яка дає можливість підприємствам ТКЕ захистити інвестиційну складову, за рахунок якої мають бути встановлені лічильники. Таким чином підприємства ТКЕ отримали можливість готуватися до сезону в умовах, коли на них не тиснуть старі борги, штрафи і пені», - зазначив Геннадій Зубко.