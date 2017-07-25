Понад 20 "теплих кредитів" видано для ОСББ та ЖБК цього тижня за Урядовою програмою

У липні попит ОСББ на "теплі кредити" триває. Так, цього тижня учасниками Урядової програми стали 23 ОСББ/ЖБК. Вони залучили на енергоефективні заходи 3,8 млн гривень.

«Популярність програми у літню пору легко пояснюється. Це найоптимальніший період для термомодернізації будівель та підготовки до опалювального періоду. Як бачимо, найбільша активність у питанні утеплення житла спостерігається серед ОСББ. Це і не дивно, тому що учасники вбачають вигоду. Першочергово – це гарантована державна фінансова допомога, що дозволяє заощадити половину і більше коштів при впровадженні енергоефективних заходів», – зауважив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Також мешканці утеплених багатоповерхівок заощаджують в подальшому на платіжках за комунальні послуги, а їхні оселі наповнюються затишком, комфортом, та навіть зростають в ціні.

Нагадаємо, з початку липня ОСББ залучили на енергоефективні заходи понад 20 млн грн. за програмою «теплих кредитів». Для порівняння за весь червень на ці цілі ОСББ спрямували 18,5 млн гривень.

Загалом з початку дії програми «теплих кредитів» нею скористалося 997 ОСББ. Вони залучили понад 152 млн грн. на впровадження різних енергоефективних заходів: утеплення, заміну вікон на енергоефективніу під’їздах, встановлення ІТП, модернізацію освітлення тощо.

До речі, видачу "теплих кредитів" для ОСББ розпочато в Укрексімбанку.