Понад 20 "теплих кредитів" видано для ОСББ та ЖБК цього тижня за Урядовою програмою

Понад 20 "теплих кредитів" видано для ОСББ та ЖБК цього тижня за Урядовою програмою

23 ОСББ та ЖБК залучили на енергоефективні заходи 3,8 млн гривень.

Джерело: Відомості

У липні попит ОСББ на "теплі кредити" триває. Так, цього тижня учасниками Урядової програми стали 23 ОСББ/ЖБК. Вони залучили на енергоефективні заходи 3,8 млн гривень.

«Популярність програми у літню пору легко пояснюється. Це найоптимальніший період для термомодернізації будівель та підготовки до опалювального періоду.  Як бачимо, найбільша активність у питанні утеплення житла спостерігається серед ОСББ. Це і не дивно, тому що учасники вбачають вигоду. Першочергово – це гарантована державна фінансова допомога, що дозволяє заощадити половину і більше коштів при впровадженні енергоефективних заходів», – зауважив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Також мешканці утеплених багатоповерхівок заощаджують в подальшому на платіжках за комунальні послуги, а їхні оселі наповнюються затишком, комфортом, та навіть зростають в ціні.

Нагадаємо, з початку липня ОСББ залучили на енергоефективні заходи понад 20 млн грн. за програмою «теплих кредитів». Для порівняння за весь червень на ці цілі ОСББ спрямували 18,5 млн гривень.

Загалом з початку дії програми «теплих кредитів» нею скористалося 997 ОСББ. Вони залучили понад 152 млн грн. на впровадження різних енергоефективних заходів: утеплення, заміну вікон на енергоефективніу під’їздах, встановлення ІТП, модернізацію освітлення тощо.

До речі, видачу "теплих кредитів" для ОСББ розпочато в Укрексімбанку.

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