Пенсійна реформа: обсяг підвищень становитиме від 200 до 2000 грн за кожною виплатою

Остаточне ухвалення вже напрацьованих та запропонованих Урядом законопроектів щодо пенсійної реформи дозволить осучаснити пенсії 9 млн пенсіонерів, а згодом й військовим пенсіонерам, скасувати оподаткування пенсій, знизити дефіцит бюджету Пенсійного фонду до мінімальних показників, а також перейти до розробки моделі роботи наступного - накопичувального рівня пенсійного забезпечення. Про це в ефірі 5 каналу сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Реформа, яку ми запропонували, - цілісна. Це зміна самої пенсійної системи, - сказав Глава Уряду. - Якщо хтось скаже, що пенсійна система в Україні працює стало, то він нічого не розуміє, тому що пенсійної системи сьогодні, за великим рахунком, майже не існує. Вона продукує постійний дефіцит".

Прем'єр нагадав, що рішення по пенсійній реформі опрацьовувалися понад рік, і весь цей час Уряд шукав справедливих та дієвих рішень, зокрема в питанні детінізації та підвищенні платіжної дисципліни.

"Дев'ять мільйонів пенсіонерів з 12 отримають підвищення пенсій. І найголовніше, що кожного року, починаючи з 2019 року, ці пенсії будуть автоматично осучаснені", - підкреслив Глава Уряду.

Він додав, що база нарахування пенсій збільшується втричі, а обсяг підвищень становитиме від 200 до 2000 грн за кожною виплатою. І це, за словами Володимира Гройсмана, вже другий масштабний крок. "Першим було підвищення мінімальної заробітної плати. І теж була дискусія. Але 4,6 млн українців отримали підвищену заробітну плату, а відтак є і відрахування в Пенсійний фонд, є детінізація, - сказав Володимир Гройсман.- А далі ми з експертами розробили дорожню карту, яка дозволить нам одразу після прийняття реформи солідарної системи перейти до формування накопичувальної системи".

Прем'єр підкреслив, що в цій сфері вже є багато напрацювань, і багато парламентарів та експертів готові долучитися до спільної роботи.