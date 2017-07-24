Перепризначення субсидій на наступний опалювальний період здійснюється автоматично

«Ті громадяни, які отримували субсидію на оплату житлово-комунальних послуг у минулому опалювальному сезоні, автоматично отримують перепризначення державної підтримки. Відповідно, їм не потрібно буде знову йти до органів соцзахисту для її оформлення», - про це в ефірі ТРК «Київ» заявив Директор департаменту соціальної допомоги Віталій Музиченко.

При цьому виключення становлять лише громадяни, які орендують житло, яким необхідно після закінчення терміну отримання минулої субсидії звернутися до органів соціального захисту населення.

Фахівець розповів також і про порядок дій для тих громадян, які мають значні суми простроченої понад два місяці заборгованості за спожиті комунальні послуги, та бажають і надалі отримувати підтримку держави у вигляді субсидій.

«Ті, хто мають значну заборгованість за комунальні послуги, та бажають вирішити це питання, мають звернутися до компаній-надавачів цих послуг для реструктуризації боргу на взаємовигідних умовах. Очевидно, що отримувачам державної підтримки складно сплатити велику суму грошей, тому надавачі послуг зацікавлені у компромісному рішенні, а саме в розбитті суми на частини», - підкреслив чиновник.

А тим, хто влітку отримав платіжки з відсутньою субсидією, фахівець порадив звернутися в органи соціального захисту для роз’яснення, та розповів про причини через які це могло трапитись.

«Після закінчення опалювального періоду суми до сплати у платіжках зменшуються, адже більшу їхню частину складають витрати на опалення. Відповідно, разом зі зменшенням суми на оплату послуг, зменшується і сума призначеної субсидії. У кожній конкретній ситуації це зменшення може бути різним, в залежності від частки витрат на опалення, яка у приватному секторі може становити більше 90 відсотків, тому розмір субсидії, у деяких випадках, може бути навіть нульовим», - пояснив Віталій Музиченко.