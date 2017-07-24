Податкова нагрянула з обшуками на спиртзаводи

Податкова міліція проводить обшуки на 41 спиртовому заводі по справі про незаконне виробництво і реалізацію підакцизної продукції. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

"Розпочали масштабний наступ на тіньовий ринок спирту. Саме зараз на 41 спиртзаводі тривають обшуки. Спецоперація, яку податкова міліція проводить під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури, спрямована на припинення протиправної діяльності в сфері незаконного виробництва та реалізації підакцизної продукції", - повідомив Білан. Він також уточнив, що тіньовий спирт виробляється з неврахованої сировини і продається за готівку. "Існування такого тіньового ринку в спиртовій галузі призводить до мільярдних втрат державного бюджету та несе серйозні ризики для здоров'я населення через неякісну продукцію, яку з нього виготовляють", - зазначив Білан. За його словами, в спецоперації задіяно 430 працівників податкової міліції.