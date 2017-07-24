В Україні вже зібрано 14,5 млн тонн зернових

В Україні вже зібрано майже 14,5 млн тонн зернових і зернобобових культур на площі 4,3 млн (45% від 9,7 млн ​​га) при середній врожайності 33,6 ц / га.

На 21 липня зібрано: пшениці - 9,1 млн тонн з 2,5 млн га (40% від 6,4 млн га) при середній врожайності 35,8 ц / га; ячмінь - 4,6 млн тонн з 1,4 млн га (57%, від 2,5 млн га) при середній врожайності 31,9 ц / га; жито - 8 тис. тис. тонн з 4 тис. га (2% від 169 тис. га) при врожайності 20,1 ц / га; овес - 6 тис. тонн p 2 тис. га (1% від 193 тис. га) при врожайності 23,1 ц / га; горох - 741 тис. тонн з 306 тис. га (76% від 404 тис. га) при середній врожайності 24,3 ц / га.

Крім того, намолочено 1,1 млн тонн зерна ріпаку з 441 тис. Га (56% від 784 тис. га) при врожайності 24,8 ц / га.

Найвища врожайність ранніх зернових і зернобобових культур - в господарствах Івано-Франківської (57,8 ц / га), Львівській (57,6 ц / га), Хмельницькій (51,7 ц / га), Волинській (50,2 ц / га) та Рівненській (47,6 ц / га) областях.

За даними експертів, українські аграрії в 2017 році зберуть 60,9 млн тонн зернових культур, що на 7,7% менше в порівнянні з минулим роком, інформує Ліга.Бізнес.