Умови призначення субсидій на наступний опалювальний сезон не змінюватимуться

Умови призначення субсидій на опалювальний сезон 2017-2018 років не змінюватимуться. Про це у ході робочої наради з керівництвом Одеської області повідомив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Ми маємо позитив, що ціна на газ для населення в цьому році не збільшиться, умови призначення субсидій не зміняться. Тому до жовтня місяця субсидії на новий опалювальний сезон мають бути всім перепризначені», - сказав він.

Павло Розенко також акцентував увагу на необхідності якомога ширше інформувати людей про програму монетизації економії субсидій. «В Одеській області близько 55 тисяч людей мають право на отримання компенсації за економію субсидій. З них 20 тисяч вже подали відповідні заяви до управлінь соцзахисту. Тому зараз головне завдання – поінформувати всіх про їхнє право на отримання готівкових коштів і зробити все для того, щоб люди ці кошти отримали», - наголосив Віце-прем’єр-міністр.

Довідково:

Уряд Володимира Гройсмана на засіданні 26 квітня ухвалив рішення про початок процесу монетизації субсидій. Глава Уряду повідомляв, що рішення торкнеться 1,5 млн родин, які зможуть отримати приблизно 700 грн в якості одноразової виплати. Це рішення передбачає грошову виплату, яка дорівнює вартості 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу.

Рішення Уряду оформлено у відповідну постанову Кабінету Міністрів України № 300, яку підписав Прем’єр-міністр України. Документом внесено зміни до деяких постанов Уряду, в тому числі до №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». Окрім того, документ обумовлює ухвалення наступних кроків, в тому числі щодо запровадження механізмів монетизації зекономлених грошей.

Окрім того, в середині липня Уряд ухвалив фінансовий план Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на поточний рік, і серед іншого він не передбачає збільшення ціни на газ для споживачів.