Уряд розпочав верифікацію субсидій, - Геннадій Зубко

Сьогодні потрібно проводити верифікацію субсидій і визначити тих, хто дійсно потребує державної підтримки. Коли Уряд приймав рішення про ринкову вартість газу, держава запровадила інструмент захисту громадян. Сьогодні велика частина домогосподарств, а це майже сім мільйонів отримують субсидії. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«До кінця 2017 року з бюджету на субсидії витратять 70 млрд гривень. Витрачати такі кошти на субсидії і не інвестувати в енергоефективність ми не можемо як держава, яка прагне бути енергонезалежною», - наголосив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр зазначив, що в першу чергу потрібно проводити верифікацію, в другу – монетизацію і саме головне – маємо рухатися до збільшення доходів громадян.

За його словами, верифікація субсидій вже почалася на рівні місцевих органів влади, а вчора на Уряді було прийнято рішення щодо створення центрального реєстру, де буде зібрана вся інформація про отримувачів субсидій. «Після того, як ця інформація буде сконцентрована у центральному реєстрі, будуть прийняті рішення щодо верифікації», - зазначив Геннадій Зубко.