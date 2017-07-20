Виплата компенсацій за економію субсидій має розпочатися невідкладно

Фінансування програми із монетизації економії субсидій має бути

розпочате невідкладно.

Відповідне доручення Міністерству фінансів України у ході селекторної наради

дав Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

Довідково: Уряд Володимира Гройсмана на засіданні 26 квітня ухвалив рішення

про початок процесу монетизації субсидій. Глава Уряду повідомляв, що рішення

торкнеться щонайменше 1,5 млн родин, які зможуть отримати приблизно 700 грн

в якості одноразової виплати. Це рішення передбачає грошову виплату, яка

дорівнює вартості 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується

для опалення, або 100 кубів газу.

Рішення Уряду оформлено у відповідну постанову Кабінету Міністрів України

№ 300, яку підписав Прем’єр-міністр України. Документом внесено зміни

до деяких постанов Уряду, в тому числі до №848 «Про спрощення порядку

надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного

побутового палива». Окрім того, документ обумовлює ухвалення наступних кроків,

в тому числі щодо запровадження механізмів монетизації зекономлених грошей.

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко повідомив, що станом на 15 липня, із 1580

підприємств-надавачів послуг з електро- та газопостачання 1550 підприємств

надали органам соцзахисту населення списки субсидіантів, які претендують на

отримання компенсації.

«Загальна кількість отримувачів субсидій включених до списків на право отримання

відповідної компенсації складає біля 2 млн осіб. На сьогодні до управлінь соцзахисту

подана 761 тисяча заяв», - зазначив Павло Розенко.

Віце-прем’єр-міністр закликав місцеву владу більш активно інформувати громадян,

які мають право на отримання компенсації, про необхідність подання до місцевих

управлінь соцзахисту населення заяв, у яких мають бути вказані реквізити

(банківський рахунок або відділення «Укрпошти») для отримання готівкових коштів.

«Протягом двох тижнів ця робота має бути завершена, щоб в серпні ми вже почали виплачувати кошти», - наголосив Павло Розенко.