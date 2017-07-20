Виплата компенсацій за економію субсидій має розпочатися невідкладно
Про це стало відомо у ході селекторної наради за участю Павла Розенка.
Фінансування програми із монетизації економії субсидій має бути
розпочате невідкладно.
Відповідне доручення Міністерству фінансів України у ході селекторної наради
дав Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.
Довідково: Уряд Володимира Гройсмана на засіданні 26 квітня ухвалив рішення
про початок процесу монетизації субсидій. Глава Уряду повідомляв, що рішення
торкнеться щонайменше 1,5 млн родин, які зможуть отримати приблизно 700 грн
в якості одноразової виплати. Це рішення передбачає грошову виплату, яка
дорівнює вартості 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується
для опалення, або 100 кубів газу.
Рішення Уряду оформлено у відповідну постанову Кабінету Міністрів України
№ 300, яку підписав Прем’єр-міністр України. Документом внесено зміни
до деяких постанов Уряду, в тому числі до №848 «Про спрощення порядку
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива». Окрім того, документ обумовлює ухвалення наступних кроків,
в тому числі щодо запровадження механізмів монетизації зекономлених грошей.
Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко повідомив, що станом на 15 липня, із 1580
підприємств-надавачів послуг з електро- та газопостачання 1550 підприємств
надали органам соцзахисту населення списки субсидіантів, які претендують на
отримання компенсації.
«Загальна кількість отримувачів субсидій включених до списків на право отримання
відповідної компенсації складає біля 2 млн осіб. На сьогодні до управлінь соцзахисту
подана 761 тисяча заяв», - зазначив Павло Розенко.
Віце-прем’єр-міністр закликав місцеву владу більш активно інформувати громадян,
які мають право на отримання компенсації, про необхідність подання до місцевих
управлінь соцзахисту населення заяв, у яких мають бути вказані реквізити
(банківський рахунок або відділення «Укрпошти») для отримання готівкових коштів.
«Протягом двох тижнів ця робота має бути завершена, щоб в серпні ми вже почали виплачувати кошти», - наголосив Павло Розенко.