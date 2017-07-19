З сьогоднішнього дня печатка у бізнес діяльності не потрібна

В Україні сьогодні набрав чинності закон №1982-VIII про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.

Відсьогодні скасовано обов'язкове використання печатки у бізнесі. Це має допомогти Україні піднятися у рейтингу Doing Business на два пункти.

Даний закон вилучив із низки актів згадки про про обов'язкове використання печатки. З сьогоднішнього дня документи вважаються достовірними за умови підпису уповноваженої на це особи.

Окрім того, вводиться штраф від 850 до 1700 грн за вимагання посадовцем документа із відбитком печатки чи нотаріального засвідченння (останнє - в разі, якщо це не передбачено законодавством).

Автори законодавчої ініціативи додали у пояснювальній записці до законопроекту при подачі до Ради, що три роки тому було впроваджено перехід від обов'язкового до добровільного використання печаток у бізнесі, що спричинило багато плутанини. Не у всіх законодавчих актах замінили норму про обов'язковість використання печатки, а іноді прописували обов'язкове використання печатки, якщо вона є, а не в разі ухвалення відповідного рішення підприємством.

Таким чином, підприємцям складно було зрозуміти, коли печатка потрібна, а коли - ні, і це не заважало посадовцям вимагати документи саме з відтиском печатки.