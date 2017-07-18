Польська PESA виграла торги на поставку Києву 40 трамваїв

Польська компанія-виробник потягів, вагонів, трамваїв і їхньої модернізації Pesa (пол. Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz SA) виграла тендер на поставку Києву 40 одиниць низькопідлогових 26-метрових трамваїв, запропонувавши їх за понад 1 млрд 813,199 млн грн за очікуваної суми закупівлі 1,946 млрд грн. Про це повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс».

У понеділок, 17 липня, завершився аукціон в системі електронних закупівель ProZorro. Згідно із ним, другий учасник торгів - українсько-німецьке спільне підприємство «Електронтранс» зі Львова запропонувало трамвайні вагони за 1 млрд 813,2 млн грн і не знижувало ціну під час аукціону, а PESA спочатку пропонувала їх за 1 млрд 846,416 млн грн.

Зазначимо, що Київ на початку квітня цього року оголосив перший тендер на поставку 40 трамвайних вагонів за 1,96 млрд грн, проте наприкінці травня торги були скасовані, оскільки на участь в них заявку подала тільки польська Pesa.

Водночас «Електронтранс» в середині червня переміг в торгах на поставку Києву семи низькопідлогових 30-метрових трамвайних вагонів на суму 301 млн грн.