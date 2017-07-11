На Донеччині ділки оформили на підставних осіб 7,3 тисячі гектарів сільгоспугідь

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з прокуратурою запобігли втраті державою особливо цінного загальнонаціонального ресурсу - земель сільськогосподарського призначення.

Група зловмисників, які постійно проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, незаконно заволоділа майже 10 тисячами гектарів державних земель сільськогосподарського призначення, що знаходяться на підконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Використовуючи фальшиві документи, ділки оформили на підставних осіб 7,3 тисячі гектарів сільгоспугідь Національної академії аграрних наук України, що знаходяться на Донеччині. Їх вартість за оцінкою Держгеокадастру становить понад 250 мільйонів гривень (ринкова вартість у кілька разів більша).

За аналогічною схемою зловмисниками незаконно відчужено понад дві тисячі гектарів державних земель сільськогосподарського призначення в Луганській області вартістю понад 50 мільйонів гривень.

У рамках кримінального провадження, зареєстрованого Подільською районною прокуратурою на підставі матеріалів СБ України, судом накладено арешт на вищевказані земельні ділянки з метою недопущення їх подальшого перепродажу, а одному з фігурантів провадження оголошено про підозру у вчиненні 16 злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Також Дружківський міський суд Донецької області вже повернув у державну власність п’ять тисяч гектарів незаконно відчужених земель НААН України на загальну суму понад 170 мільйонів гривень.

Робота щодо недопущення втрати державою земель сільськогосподарського призначення триває.