Бюджет дорожніх робіт цього року втричі перевищує минулорічний

Обсяг виділених з різних джерел коштів на проведення масштабного будівництва та реконструкції доріг в Україні цього року втричі перевищує минулорічні показники, і за деякий час лад в дорожньому господарстві буде наведений. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів у неділю.

"Ми підійшли до того, щоб системно почати займатися відновленням українських доріг, оскільки я обіцяв, що одним з наших пріоритетів буде відновлення інфраструктури. Сьогодні ви бачите, які дороги відновлюються, на яких здійснюють капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію. У кожній області є проекти, які ми почали (реалізовувати) і відновлювати. Ми втричі більше плануємо виділити грошей цього року на дороги»,- наголосив Прем'єр-міністр.

Він додав, що джерела фінансування – детінізація й розвиток економіки, ліквідація тіньових схем та фінансова децентралізація.

"Ми будемо робити це і далі, щоб кожна копійка, яка потрапляє в бюджет, працювала на українських громадян", – наголосив Володимир Гройсман.