На держпідприємстві «НДІ Проектреконструкція» займались махінаціями

Під час перевірки ДП «НДІ Проектреконструкція», що входить до сфери управління Мінрегіону, Відділом управління державною власністю міністерства виявлено конвертаційний центр та структури, що підробляли документи. Встановлено, що керівництвом ДП «НДІ Проектреконструкція передано комерційним структурам приміщення без укладення відповідних договорів з Фондом держмайна, які повинні погоджуватися органом управління – Мінрегіоном. Про це повідомив начальник Відділу управління державною власністю Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Олександр Провоторов за результатами контрольного огляду щодо використання державного майна, переданого Мінрегіоном в управління ДП.

«У ході огляду одного з приміщень встановлено, що там розміщено ряд комерційних організацій з ознаками конвертаційного центру та структури, що займалися підробкою документів органів державної влади. У самому приміщені виявлено понад 50 печаток та штампів комерційних, державних установ і організацій, а саме: Пенсійного фонду, реєстраторів, приватних і державних нотаріусів, правоохоронних органів. В зв’язку з виявленими фактами, мною ініційовано звернення до органу досудового розслідування – Слідчого відділу Нацполіції Печерського РУГУ в м.Києві», - повідомив Олександр Провоторов.

За його словами, на місце викликано слідчо-оперативну групу Печерського РУГУ Нацполіції у Києві для огляду місця події. Після закінчення перевірки буде прийняте відповідне кадрове рішення стосовно керівництва ДП НДІ «Проектреконструкція».

Нагадаємо, що однією з функцій Відділу управління державною власністю Мінрегіону є контроль за ефективним використанням державного майна, що передане в управління ДП, підпорядкованих Мінрегіону.