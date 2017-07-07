Затверджено показник середньої заробітної плати за квітень 2017 року

Затверджено показник середньої заробітної плати за квітень 2017 року

За даним показником визначатиметься коефіцієнт заробітної плати за квітень 2017 року при призначенні пенсій.

Джерело: Відомості

Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу у сумі 5 843 гривні 43 копійки, який буде застосовуватись при визначенні коефіцієнта заробітної плати за квітень 2017 року при призначенні пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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