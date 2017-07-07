Затверджено показник середньої заробітної плати за квітень 2017 року

Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу у сумі 5 843 гривні 43 копійки, який буде застосовуватись при визначенні коефіцієнта заробітної плати за квітень 2017 року при призначенні пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".