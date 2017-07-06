З липня вступають у силу нові правила оренди землі державного значення

З липня вступає у силу документ "Стратегія раціонального управління землями сільськогосподарського призначення державної власності", - інформує gazeta.ua.

З документу слідує:

Безкоштовне передавання державних земель сільськогосподарського призначення у власність регулюватиметься обмеженнями за площею. Для розрахунку братиметься формула. Безкоштовно можуть передаватися не більше 25% від площі земель, які було передано у попередній період на конкурентних засадах. Діє також і правило локалізації. Для розрахунку братиметься земля певного району, щоби не допустити вичерпання усього ліміту в межах області, де одиниця землі коштує найдорожче.

Є два варіанти дій у ситуації, коли заявок назбиралося більше, ніж ліміт площі, яка може бути приватизована безоплатно:

· створювати чергу із заявників та переносити частину заявок на майбутні періоди;

· розподілити наявний ресурс пропорційно, за домовленістю із заявниками.

При цьому ділянки, котрі зарезервовано для учасників АТО, зберігатимуть недоторканий статус, хоча практична передача їх у власність буде відбуватися виключно в межах встановлених норм.

Безоплатна приватизація має узгоджуватися із сільською радою, на території якої розміщується земля. Це запобіжний засіб для запобігання приватизації особами з інших областей.

Землі, які повернулися з оренди в державну власність, більше не передаватимуться у власність без аукціонів.

Таким чином виключиться схема, коли фермер міг безоплатно приватизувати землю, яка раніше була у нього в оренді.

Мінімальна ставка на земельних аукціонах складатиме 8%.

Договори оренди підписуватимуться лише на сім років. А аукціони стартуватимуть із 8%.

До основного договору не можна буде складати додаткові угоди з меншою відсотковою ставкою або більшим терміном. Винятком із правила семи років та 8% можуть бути садівничі господарства. Але лише після закладання ягідної плантації або саду.

Агрохімічний паспорт ґрунту прикріплюється до орендної угоди.