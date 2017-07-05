Черговий транш МВФ Україні відкладається

Черговий транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україні відкладений. Про це у вівторок, 4 липня, розповів український прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю Bloomberg. П'ятий транш МВФ у розмірі 1,9 мільярда доларів не буде переведений в заздалегідь обумовлені терміни через те, що Київ затримується з проведенням земельної реформи. Верховна рада України не встигне ухвалити необхідні закони до кінця літа, що і стане причиною відстрочки траншу. При цьому, як вказує Гройсман, проведення пенсійної реформи і створення антикорупційного суду проходять в строк. Український прем'єр сподівається, що "п'ятий транш буде". Він також пояснив, що в Києві розуміють, яку модель земельного законодавства хочуть отримати, і в чиїх інтересах вона повинна працювати. За словами прем'єр-міністра, законопроект готовий на 99 відсотків, не вистачає лише подробиць про доступ українських фермерів до довгострокових капіталів на розумних умовах.

"Хтось каже, що МВФ вимагає реформ від України, але я хочу підкреслити, що ми не повинні сприймати це так, як ніби МВФ потребує реформ - це Україні потрібні реформи", - заявив Гройсман. "Ми повинні повністю реалізувати програму МВФ. Це наше завдання", - додав український прем'єр.