Держава примусово стягне заборговані кредити з екс-власників Приватбанку

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

"Строк добровільної реструктуризації кредитів колишніх власників ПАТ "Приватбанк" сплив 1 липня 2017 року. Зараз можна стверджувати, що колишні власники не виконали взяті на себе зобов’язання.

Таким чином, зараз держава та ПАТ "Приватбанк" перейшли до юридичної процедури стягнення та реалізації відповідної юридичної стратегії, конкретні кроки якої наразі не можуть бути розголошені. Банківська процедура буде подібною до звичайної процедури стягнення у разі прострочки боргів, тож мова йде більшою мірою про примусове стягнення".