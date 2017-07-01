Азаров подарував Ахметову на 45-річчя 45% акцій Бурштинської ТЕС

30 червня в Івано-Франківську відбулась сесія обласної ради. Серед інших, найбільш обговорених та актуальних, було питання порушення власниками Бурштинської ТЕС виконання інвестиційних зобов’язань, взятих на себе в процесі приватизації ТЕС.

Починаючи з часу переходу ТЕС у руки ПАТ ДТЕК «Західенерго», працюючі на підприємстві, і ті, що мешкають поряд зі станцією, відчувають лише дискомфорт. В першу чергу, як сказав, виступаючи з трибуни ради, депутат Тарас Виноградник, найболючішим є питання екології.

- Постійні викиди в атмосферу. Найбільше потерпають навколишні села. Особливо це видно вранці і зимою. Ми неодноразово запрошували експертні комісії, аби виміряли рівень викидів в атмосферу. Але вони не хочуть до нас приїжджати. Власники ТЕС також грубо порушують умови праці робітників. Згідно з інвестиційними зобов’язаннями вони обіцяли щороку піднімати зарплату працівників на 25%. Проводити індексацію за роботу в шкідливих умовах. Оздоровлювати працівників. Натомість створили такі умови праці, що місцеві змушені кидати роботу і їхати в пошуках нової закордон. В той же час людей на роботу доставляють вахтовим методом зі східних областей. А населення місцеве ж сподівалось, що матиме робочі місця. Зрештою, де обіцяна модернізація виробництва? Чому постійно стоїть питання закупівлі вугілля не на шахтах Львівсько-Волинського басейну, що поряд, а з донецьких.

Депутат нагадав, що лише кілька тижнів тому після чергових протестних акцій, перекриття державної та міжнародної траси керівництво нарешті почало закупляти львівське вугілля. Але чи надовго?

Адже для власників – порушення угоди, це правило життя. Як вихід, він запропонував прийняти Звернення до керівництва держави, відповідних структур, аби перевірили правомірність приватизації Бурштинської ТЕС та умови виконання інвестиційних зобов’язань, прописаних у договорі купівлі-продажу.

Депутатка Ольга Галабала зазначила, що за інформацією, яку вони мають на руках, хоч Бурштинську ТЕС і придбало українське підприємство, власник його зареєстрований на Кіпрі. І запропонувала поставити перед центральною владою питання повернення теплоелектростанції у власність держави.

Інший депутат Манолій Піцуряк повідомив, що медичні установи провели зріз за останні шість років щодо захворювання населення на онкохвороби і результат виявився невтішним – відбувається динаміка росту. Відповідно це тривожний сигнал для області та прилеглих до станції населених пунктів.

Тому, на думку депутата, керівництво держави повинне змусити власників Бурштинської ТЕС вкладати кошти в оздоровлення працюючих, їх відпочинок та санаторно-курортне лікування з метою попередження захворювання та серйозно подбати про недопущення екологічного забруднення.

Активну участь в обговорення бурштинського питання взяли і представники громадських організацій. До речі, варто відзначити, що на Івано-Франківщині вони користуються повагою та авторитетом серед місцевого населення і беруть активну участь в житті регіону.

- Я, як ніхто, знаю проблеми місцевих жителів, бо народився, виріс і живу в Бурштині, - говорить Василь Абрамів, член громадської організації Правий сектор Дмитра Яроша. – Колись Бурштинська ТЕС була єдиним і головним бюджетонаповнювачем міста. Вважалось престижним працювати на цьому підприємстві. Постійні черги на робоче місце. Все було: і зарплата, і соціальне та оздоровче забезпечення. Все змінилось, коли ТЕС приватизували. І тепер населення потерпає від бездіяльності нових власників.

- Нові власники вижимають із підприємства все, що можна вижати, - наголошує Віталій Цапович, член громадської організації Українських націоналістів. - І чомусь зовсім не бажають займатись модернізацією виробництва, поліпшенням умов праці робітників. Тому потрібно ставити перед державою питання руба.

- Азаров подарував Ахметову на 45-річчя 45% акцій Бурштинської ТЕС, - почав свій виступ з трибуни голова профкому Бурштинської ТЕС Руслан Карвацький. – Йому 21 вересня 2011 року виповнилося 45 років і він 21 вересня отримав документи на право власності. – На станції 12 блоків, тільки на двох встановлено очисне обладнання.

Людей скорочують. В бригаді було 12 чоловік, зараз шість, які і обслуговують всі 12 блоків. Охорона, бухгалтерія, госпвідділ виведені в аутсорсинг. Люди втратили право на соцпакети. За останні три роки ТЕС показує збитки, в той час як Ахметов з вересня 2016 року заробив мільярд.

Враховуючи всі наведені факти, депутати підтримали пропозицію Тараса Виноградника направити Звернення до Президента, Верховної Ради, Кабміну, інших центральних органів влади з проханням перевірити правомірність приватизації Бурштинської ТЕС, а також умови виконання нею інвестиційних зобов’язань, обумовлених в договорі купівлі-продажу. За дане рішення проголосували навіть вісім депутатів з Блоку Петра Порошенка, які залишились у залі, а це майже 50% від обраних в облраду.

Крім того, представники громади пристали на пропозиціюТараса Виноградника щодо створення тимчасової контрольної комісії, яка б на обласному рівні займалась перевіркою умов приватизації Бурштинської ТЕС ПАТ «Західенерго» та виконання інвесторами своїх зобов’язань. Однак голова облради Олександр Сич вніс пропозицію, щоб даним питанням займалась постійно діюча комісія з питань захисту прав людини, боротьби з корупцією, законності, правопорядку і люстрації. Депутати підтримали.

У сесії облради взяли участь депутат обласної ради від Волині Борис Бабійчук та від Львівщини - член профспілки працівників вугільної промисловості, працівник шахти «Червоноградська», депутат Червоноградської міської ради Віталій Кравець.

Як сказав обранець від Волині Борис Бабійчук, сьогодні розвиток вугільної галузі Волині та Львівщини у великій мірі залежить від прямого постачання вугілля на Бурштинську ТЕС.

–Якби був стабільний збут, то шахти могли б розробляти перспективні плани розвитку, модернізувати виробництво, ставити питання про придбання нового обладнання, - говорить Борис Бабійчук. - Та й держава б не думала вкладати чи не вкладати у вугільні підприємства гроші. І знову ж таки, робочі місця, відповідні зарплати.

–Нинішні мізерні заробітки заставляють наших гірників брати відпустки, плюсуючи одна до одної, і масово їхати працювати у Польщу, Чехію…– розповідає Віталій Кравець. – З іншого боку, неодноразово через неможливість збуту вугілля ми змушені були скорочувати його видобуток, щоб не перевантажувати склади. А все це б’є по зарплаті гірників. Тому для нас дуже важливою є співпраця з Бурштинською ТЕС.