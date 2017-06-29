Івано-франківці вимагають від центральної влади перевірити правомірність приватизації Бурштинської ТЕС

З пропозицією винести дане питання на чергову сесію Івано-Франківської обласної ради, яка відбудеться 30 червня, виступив обранець від громади Тарас Виноградник. Депутат підготував Звернення до центральних гілок влади та запропонував колегам-депутатам створити тимчасову контрольну комісію з перевірки умов приватизації Бурштинської ТЕС ПАТ «Західенерго» та виконання інвесторами своїх зобов’язань.

-Коли ТОВ «ДТЕК» придбало Бурштинську ТЕС, нові власники обіцяли провести серйозну реконструкцію станції з залученням вугілля Львівсько-Волинського басейну, наростити енергопотужності, підвищити заробітну плату, покращити екологічну ситуацію. Але, крім обіцянок, нічого не зробили», – коментує доцільність свого Звернення депутат Івано-Франківської обласної ради Тарас Виноградник. - На превеликий жаль, Президія обласної ради, яка формувала порядок денний сесії, не підтримала мою пропозицію. При необхідності 12 голосів, «за» проголосувало лише вісім депутатів: від «Свободи», «Укропу», «Батьківщини», «Самопомочі» і «Волі». Депутати від «Блоку Петра Порошенка», яких є четверо у складі президії, не підтримали.

Як повідомила «Відомостям» депутат Верховної Ради Вікторія Войціцька, в 2011-2013 роках в країні фактично відбувався цільовий розпродаж державного майна конкретним фінансово-промисловим групам. Крім того, мали місце неконкурентні умови приватизації енергоактивів, які затверджувалися розпорядженнями Кабінету Міністрів України та наказами Фонду державного майна.

- Одним із таких прикладів є неконкурентна приватизація акцій ПАТ «Західенерго», якому належить Бурштинська ТЕС. Умови конкурсу були виписані таким чином, що покупцем акцій могла стати лише компанія, яка не менше трьох років працює на енергоринку і яка протягом цих останніх трьох років володіє більш, як 50 відсотками статутного капіталу юридичних осіб, які провадять діяльність з виробництва електроенергії в обсязі не менш як 30 відсотків обсягу виробництва електроенергії. Враховуючи діяльність ДТЕК на той час з виробництва електроенергії, - продовжує Вікторія, - а також те, що дана компанія володіла та контролювала найбільш привабливі шахти з видобутку енергетичного вугілля, Кабінет Міністрів штучно створив передумови для придбання нею акцій ПАТ «Західенерго». Відповідно, ДТЕК була єдиним учасником і, зрозуміло, переможцем конкурсу. Це посилило монопольне становище зазначеного енергохолдингу.

Крім того, як зазначила депутат, достеменно не відомо, чи виконує інвестор, який придбав Бурштинську ТЕС, свої зобов’язання по модернізації енергоблоків у відповідності до вимог Європейської мережі та чи працює в напрямку нарощуванню енергетичних потужностей, як передбачає договір купівлі-продажу.

Вікторія Войціцька також наголосила, що питання правомірної приватизації акцій ПАТ «Західенерго» обговорювалось на спеціальній комісії Верховної Ради з питань енергетики 18 травня цього року, членом якої вона є. Однак, за її словами, депутати-коаліціянти, як це останнім часом відбувається, проігнорували засідання. Відповідно жодного рішення прийнято не було. Єдине, Комісія направила Звернення до Генпрокуратури, аби та перевірила правомірність приватизації акцій «Західенерго» та чи виконують інвестори свої зобов’язання.

Депутати Івано-Франківщини, які ініціюють ідею перевірки правомірності приватизації Бурштинської ТЕС, закликають колег з інших обласних рад долучитись до їхньої ідеї і підтримати відповідне Звернення до Президента, Верховної ради, інших центральних органів влади.

У той же час вони категорично заперечують інформацію, яка шириться серед населення та в соцмережах про силове захоплення Бурштинської ТЕС. На їхню думку, хтось свідомо намагається створити соціальну напругу серед населення.

Не стоять осторонь проблеми Бурштинської ТЕС і місцеві активісти, громадські та партійні організації. Як сказав Василь Абрамів, член «Правого сектора, питання роботи Бурштинської ТЕС є дуже актуальним для франківців, оскільки вони потерпають від екологічного забруднення, Крім того, працівникам станції постійно доводиться «вибивати» в господарів собі зарплати. А ті, в свою чергу, не зацікавлені брати місцевих на роботу, довозять працюючих з Донеччини.

Нагадаємо, сесія обласної ради відбудеться у четвер, 30 червня.