За три роки понад 900 ОСББ залучили більше 125,8 млн грн на утеплення багатоповерхівок

Минулого тижня рекордні 34 ОСББ скористалися урядовою програмою «теплих» кредитів, залучивши у державних банках понад 7 млн грн. на енергоефективні заходи. Для порівняння позаминулого тижня до термомодернізації багатоповерхівок долучилося 23 ОСББ, а ще за тиждень до цього – 14 ОСББ.

«Результати моніторингу програми, який проводить Держенергоефективності, свідчать про підвищений інтерес та довіру ОСББ до програми. Якщо у 2016 році до програми долучалося 10-15 ОСББ у тиждень, то у 2017 році – вже 25-30 ОСББ», - повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Популярність програми пояснюється чималим відшкодуванням вкладених в утеплення коштів. ОСББ отримує з держбюджету компенсацію від 40% до 70% суми залучених на утеплення коштів. Крім цього, додаткове відшкодування можна одержати від місцевих органів влади. Така можливість виникла завдяки співпраці Агентства та місцевої влади. Сьогодні налічується 289 місцевих програм здешевлення «теплих» кредитів.

У результаті ОСББ-учасники програми заощаджують чималі кошти при реалізації енергоефективних заходів, а після їх впровадження – менше сплачують за комунальні послуги.

«Додатковим фактором, що стимулює ОСББ до утеплення житла, є літній період. Це ідеальна можливість завчасно підготуватися до наступного опалювального сезону», - прокоментував Голова.

Загалом за три роки існування програми нею скористалися вже понад 900 ОСББ, які залучили більше 125,8 млн грн. на утеплення багатоповерхівок.