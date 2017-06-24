20 млн грн конфісковано на користь держави

Понад 20 мільйонів гривень стягнуто до державного бюджету за вироком Солом’янського районного суду, який набув законної сили. Кошти конфісковані в рамках розслідування детективами Національного антикорупційного бюро України справи за фактами зловживання службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України (нині ПАТ «Укрзалізниця»), яке розпочалося в березні 2016 року.

Один із підозрюваних надав слідству цінну інформацію та уклав угоду про визнання винуватості, що дозволило суду винести обвинувальний вирок та забезпечило конфіскацію коштів у розмірі, який повністю компенсує шкоду, завдану державному підприємству через корупційну схему.

Загалом, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розслідують корупційні злочини у транспортній галузі в рамках понад 20 кримінальних проваджень. Досудове розслідування у чотирьох із них завершене. Обвинувальні акти стосовно дев’яти осіб скеровано до суду.

Загальна сума завданих збитків через корупцію, викриту детективами НАБУ у транспортній галузі, перевищує 1,5 млрд грн. Задля їх відшкодування заарештовано майно та грошові кошти на суму понад 200 млн грн.

Найчастіше корупційні злочини пов’язані із закупівлями товарів, робіт та послуг за завищеними цінами, а також розкраданням державного майна.

У скоєнні низки злочинів задіяні компанії, зареєстровані в інших країнах. Задля з’ясування обставин скоєння цих злочинів детективи НАБУ надіслали впродовж 2016-2017 року запити про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів семи держав.

Задля припинення дій корупційних схем, через які державні підприємства у галузі зазнають збитків, НАБУ подало до суду позови про визнання недійсними угод між ДП «Адміністрація морських портів України» та Держадміністрацією залізничного транспорту на загальну суму понад 860 млн грн.