Аудитори попередили незаконне використання держкоштів на суму 4,4 млрд грн

За результатами аналізу закупівель (без виходу на об’єкт контролю шляхом запиту документів) протягом січня – травня 2017 року Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи попередили порушень у сфері закупівель за державні кошти на суму 4,4 млрд грн. Зокрема, через виявлені фінансові порушення відмінено конкурсні торги на загальну суму 4,1 млрд грн. Укладених договорів розірвано на загальну суму 341,2 млн грн.

Найкращі результати із попередження порушень під час закупівель мають Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області (790 млн грн, або 17,8 % від суми попереджених порушень по Україні), Південний офіс Держаудитслужби (649 млн грн, або 14,6 %), Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області (592,7 млн грн, або 13,3 %) та Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області (559,7 млн грн, або 12,6 %).

Довідково

За результатами аналізу процедур закупівель (без виходу на об’єкт контролю шляхом запиту документів) протягом 2016 року Держаудитслужба попередила порушення у сфері закупівель за державні кошти на суму 4,7 млрд грн. Зокрема, через виявлені порушення відмінено конкурсні торги на загальну суму 3,8 млрд грн. Укладених договорів розірвано на суму майже 0,9 млрд грн.