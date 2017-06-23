Микола Шамбір озвучив основні складові пропонованої пенсійної реформи

22 червня у Кабінеті Міністрів відбулася експертна зустріч, під час якої заступник Міністра соціальної політики Микола Шамбір озвучив основні складові пропонованої Урядом пенсійної реформи.

Представляючи проекти законопроектів, заступник Міністра соціальної політики наголосив, що його розробники насамперед ставили своєю метою створення справедливої системи пенсійного страхування.

Для цього, зокрема, пропонується відновити диференціацію розмірів пенсій залежно від отриманого заробітку та страхового стажу шляхом проведення перерахунків пенсій з 01.10.2017 з використання показника заробітної плати, який використовується для призначення пенсій в 2017 році та дорівнює 3 764 гривні 74 копійки та показника вартості одного року страхового стажу на рівні 1 відсоток.

Також передбачаються перегляд умов перерахунку (індексації) пенсій, що призначені згідно із Законом № 1058, та здійснення щорічного перерахунку пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, з якого обчислена пенсія, на 50% росту зарплати в попередньому році та на 50% індексу споживчих цін.

Водночас планується змінити механізм відшкодування пільгових пенсій на сплату роботодавцями підвищеної ставки єдиного внеску за працівників, зайнятих на особливо шкідливих та особливо важких роботах за списками № 1 та № 2, на рівні 15 % та 7 % відповідно.

«Відповідно до підготовлених законопроектів будуть впроваджені єдині підходи для обчислення пенсій відповідно до норм Закону № 1058 держслужбовцям, науковцям, посадовим особам місцевого самоврядування, прокурорам, працівникам Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції. Ще один вкрай важливий аспект, на переконання Мінсоцполітики, – це звільнення солідарної системи від невластивих для неї видатків, зокрема, від відшкодування доплати до прожиткового мінімуму, від виплати цільової грошової допомоги на прожиття інвалідам війни та учасникам бойових дій, від відшкодування єдиного внеску за працюючих інвалідів на підприємствах УТОС, УТОГ, від видатків на фінансування пільгових пенсій», - зазначив Микола Шамбір.

Для зменшення демографічного навантаження на солідарну систему пропонується зберегти право виходу на пенсію:

в 60 років - для осіб, котрі матимуть 25 років страхового стажу в 2018 році, який щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення 35 років у 2028 році;

в 63 роки - для осіб, котрі матимуть від 15 до 25 років страхового стажу в 2018 році, який щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення 35 років в 2028 році;

в 65 років - для осіб, які матимуть 15 років страхового стажу, проте не матимуть 16 років (вимога для виходу в 63 роки) в 2019 році та, відповідно, в 2028 році матимуть 15 років, проте не матимуть 25 років (вимога для виходу в 63 роки).

Особам, які не матимуть 15 років страхового стажу, призначатиметься державна соціальна допомога після досягнення 65 років.

Крім того, з метою удосконалення пенсійного законодавства пропонується переглянути розмір та умови призначення мінімальної пенсії за віком та визначити нотаріусів агентами щодо сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні ними посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна.

Після детального обговорення основних положень внесених Урядом на розгляд Верховної Ради України проектів Законів за № № 6614, 6615, 6616 та 6617, а також із урахуванням пропозицій учасників експертної зустрічі стосовно доцільності проведення роз’яснювальної роботи на місцях щодо змісту вказаних проектів, заступник Міністра соціальної політики Микола Шамбір доручив структурним підрозділам з питань соціального захисту населення проводити зазначену роботу із використанням методичних рекомендацій, які їм будуть надаватися Департаментом пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України.