Херсонських чиновників підозрюють у розкраданні 5 млн бюджетних коштів
Правоохоронці виявили документи, що підтверджують злочинну діяльність чиновників мерії.
Служба безпеки України спільно з прокуратурою та слідчими поліції провела обшуки відразу в декількох управліннях та комунальних закладах Херсонської міської ради.
Слідчі дії відбуваються у рамках відкритих кримінальних проваджень за фактами вчинення посадовими особами Херсонської міської ради злочинів у сфері службової діяльності.
Під час обшуків правоохоронці виявили документи, що підтверджують злочинну діяльність чиновників мерії у розкраданні бюджетних коштів на суму понад п’ять мільйонів гривень.
Керівнику одного з управлінь міськради повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Його підлеглому – за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ.
Слідчі дії тривають.