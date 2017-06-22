Україна готова до спільного виробництва готової харчової продукції з Білоруссю

21-22 червня українська делегація чолі з заступником Міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольгою Трофімцевою взяла участь у черговому засіданні українсько-білоруської робочої групи зі збільшення взаємної присутності на ринках Білорусі та України сільськогосподарської, харчової та іншої продукції. Також українська група відвідала декілька білоруських аграрних підприємств.

«Білорусь є важливим торговельним партнером в регіоні для України. Більше того, ми приділяємо велику увагу не лише розвитку торгівлі між нашими країнами, але й співпраці в інших сферах, які є цікавими як для України, так і для Білорусі», - зазначила заступник Міністра та додала, що за результатами засідання робочої групи був підписаний протокол, в якому зафіксовані пріоритетні напрямки співпраці двох країн.

«Традиційно Україна та Білорусь активно співпрацюють у сфері фітосанітарії та ветеринарії. Цей активний діалог Держпродспоживслужби України та відповідних органів Білорусі дає нам можливість досить швидко опрацьовувати всі критичні питання в робочому порядку. Вже 18 українських компаній мають сьогодні змогу експортувати продукцію тваринництва до Білорусі. Ми будемо й далі працювати над збільшенням нашої присутності на цьому ринку», - зауважила Ольга Трофімцева та додала, що українська сторона також готова працювати з білоруськими колегами щодо питань розширення асортименту їх експорту до України.

«Окрім того, ми запропонували білоруській стороні розглянути можливість спільного виробництва готової харчової продукції в Україні. Головною метою є експорт цієї продукції до третіх країн та регіонів, з якими в України вже існують угоди про вільну торгівлю», - підкреслила заступник Міністра.

За словами Ольги Трофімцевої, до перспективних напрямків співпраці з Білоруссю в аграрній сфері відносяться аграрне машинобудування, насінництва та садівництва, селекція та генетика у тваринництві, а також науково-технічне співробітництво.