Ще 9 українських підприємств отримали право експорту молочної продукції до Китаю

За результатами тривалих та плідних переговорів між представниками Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, урядових делегацій та відпрацювання експертами на технічному рівні всіх питань, китайська сторона включила дев’ять нових українських підприємств до списку тих, які мають право експортувати до Китайської Народної Республіки молочну продукцію.

Про це Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа повідомив під час агропромислового інвестиційного форуму за участю представників французького бізнесу, який відбувся 20 червня 2017 року в Києві.

«Досі право експорту молочної продукції на китайський ринок мали 18 підприємств. Але наші китайські колеги збільшили цей список ще на 9 – до 27 українських підприємств», - наголосив Володимир Лапа та додав, що робота над розширенням списку підприємств-експортів до КНР ведеться постійно.