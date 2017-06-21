Уряд сьогодні передає проект пенсійної реформи до Парламенту

Кабінет Міністрів України готовий передати в Верховну Раду України остаточно узгоджений проект пенсійної реформи, ухвалення якої передбачає осучаснення пенсій для 9 млн пенсіонерів вже з 1 жовтня поточного року, скасування оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів, зменшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду та введення автоматичного осучаснення пенсій.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання Уряду.

«Сьогодні направимо в Парламент проект законів по пенсійній реформі, - сказав Глава Уряду. - Наше завдання – розпочати процес виведення з бідності більшості пенсіонерів. Реформа, яку ми пропонуємо відповідає цим цілям. Вона дасть можливість підвищити пенсії 9 млн пенсіонерів. Ми повертаємо повагу до людини праці. Той, хто працював більше – отримуватиме більше».

Глава Уряду додав, що осучаснення пенсій враховуватиме збільшення втричі бази нарахувань, а з наступного року осучаснення стане автоматичним. Окрема увага – подоланню дефіциту Пенсійного фонду, який наразі становить понад 140 млрд грн і не дозволяє змінити існуючу ситуацію, коли 80% пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію. «Ми забезпечимо бездефіцитність системи протягом 7-10 років. Пенсійний фонд буде працювати стабільно», - запевнив Володимир Гройсман.

Він звернув увагу, що пропозиції Уряду – це спільний продукт, розроблений за участі експертного середовища і при підтримці Президента України та народних депутатів. «Національна Рада реформ підтримала наші пропозиції. Хочу подякувати Президенту України, колегам по Уряду, народним депутатам. Зараз переходимо до нового етапу – процесу прийняття пенсійної реформи в Парламенті. Переконаний, що спільно з Президентом та Парламентом незалежно від політичних поглядів об’єднаємо зусилля й ухвалимо рішення, яке очкують 12 млн пенсіонерів. Це спільна відповідальність, спільна реформа. Ми маємо все зробити для того, щоб виконати те, чого очікують наші громадяни», - сказав Прем’єр-міністр.