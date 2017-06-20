У червні аграрії отримали 473 млн грн дотації

За новий звітний місяць аграрії отримали бюджетні дотації у розмірі 473,5 млн грн, що удвічі більше за попередній період. Сума виплат, отриманих у 2017 році, склала 795 млн грн.

«Сума дотацій, яку отримали аграрії у цьому місяці, збільшилась у 2 рази. Загалом сільгоспвиробникам вже перераховано 795 млн гривень. Всі кошти надходять в автоматичному режимі. Ті виробники, які ще не скористатися державною підтримкою, можуть у будь-час подати відповідні документи та отримати виплати», - зазначив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк.

За квітень Державна казначейська служба України перерахувала з небюджетного рахунку Мінагрополітики бюджетної дотації 668 агровиробникам 473 470 084,36 гривень. Залишок у розмірі 251,8 млн грн буде перенесено на наступний місяць.

Нагадаємо, у лютому загальна сума дотацій становила 79,8 млн грн, а у березні - 241,8 млн грн.

Довідково

Державною програмою квазіакумуляції ПДВ на 2017 рік передбачено дотації у розмірі 4 млрд грн.

На отримання дотації мають право сільськогосподарські товаровиробники – платники податку на додану вартість.

Види діяльності, на які розповсюджується бюджетна дотація: тваринництво, вирощування винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрового буряку.

Обмеження – щомісячний розмір бюджетної дотації товаровиробникам, які займаються птахівництвом, не може перевищувати 50 відсотків виділених асигнувань на бюджетну дотацію у поточному місяці.

Програма «квазіакумуляції ПДВ» спрямована на розвиток сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільгосппродукції.