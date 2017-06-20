НАБУ та САП викрили пособників так званої «бурштинової мафії»

19 червня детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за пособництва народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців.

Слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних народних депутатів, отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. США. Ці кошти використано для підготовки законопроектів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

Коло питань, у вирішенні яких народні обранці України обіцяли сприяння «за винагороду», включало в себе:

- внесення до Верховної Ради України проектів законів, спрямованих на запровадження пільгових умов для здійснення діяльності з видобутку бурштину (в частині оподаткування діяльності з видобутку, а також із звільнення від оподаткування з ввезення на територію України обладнання для промислового видобутку бурштину);

- вплив на прийняття посадовими особам Держлісагентства України наказу про затвердження переліку замель лісогосподарського призначення, в межах яких є частини, які порушені внаслідок незаконного видобутку бурштину і потребують рекультивації;

- вплив на прийняття посадовими особами Держгеокадастру України рішень, пов’язаних із визначенням координат та наданням погоджень на відведення земель лісогосподарського призначення, у межах яких є частини, які порушені внаслідок незаконного видобування бурштину і потребують рекультивації;

- вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави – посадових осіб органів прокуратури та суду, спрямованих на скасування спеціальних дозволів на користування надрами, виданих низці приватних компаній;

- вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави – посадовими особами Державної служби геології та надр України та органів місцевого самоврядування, спрямованих на видачу спеціальних дозволів на користування надрами та відповідних погоджень суб’єкту господарювання, необхідних для здійснення видобутку бурштину.

Осіб затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у скоєнні кримінальних корупційних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 368, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 369-2, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Стосовно двох народних депутатів України, задіяних, за версією слідства, в корупційній схемі, детективи НАБУ та прокурори САП підготували проекти подань до Верховної Ради про надання згоди на притягнення їх до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Під час проведення слідчих дій вилучено понад 100 кг бурштину, вогнепальну зброю, набої до неї, комп’ютерну техніку, чернетки та копії документів, які містять інформацію щодо вчинення злочину.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до скоєння злочину.