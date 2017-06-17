Нацрада при Президенті схвалила підвищення пенсій з 1 жовтня

Національна Рада реформ при Президенті України на своєму засідання у п’ятницю, 16 червня, схвалила проект пенсійної реформи, який розроблений Урядом і передбачає проведення осучаснення пенсій вже з 1 жовтня, збереження пенсійного віку і встановлення справедливих виплат в залежності від трудового стажу, скасування оподаткування пенсій та поступову ліквідацію дефіциту бюджету Пенсійного фонду в середньостроковій перспективі. За рішенням Нацради проект реформи буде доопрацьовано та передано до Парламенту на подальше обговорення та ухвалення.

Коментуючи рішення Нацради реформ Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відзначив: «У нас була грунтовна розмова, ми отримали слушні пропозиції, пенсійна реформа Національною Радою реформ підтримана. Зараз потрібно пройти всі необхідні процедури. Ключова позиція: ми залишаємо пенсійний вік, осучаснення пенсій з 1 жовтня – це базова позиція, скасування оподаткування – це базова позиція».

Глава Уряду підкреслив, що проект реформи буде переданий в Раду наступного тижня. «В понеділок-вівторок внесемо в Парламент реформу», - сказав Глава Уряду.