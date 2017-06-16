7 тисяч громадян вже звернулися із заявами про виплату зекономлених субсидій

Рішення Уряду про початок монетизації зекономлених субсидій, ухвалене у квітні цього року, працює, і 7 тис. громадян, які мають зекономлені субсидії, вже звернулися з відповідними заявами до управлінь соцзахисту. Про це повідомив під час селектору Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

Довідково: Уряд Володимира Гройсмана 26 квітня ухвалив рішення про початок процесу монетизації субсидій. Глава Уряду повідомляв, що рішення торкнеться 1,5 млн родин, які зможуть отримати приблизно 700 грн в якості одноразової виплати. Це рішення передбачає грошову виплату, яка дорівнює вартості 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу. Рішення Уряду оформлено у відповідну постанову Кабінету Міністрів України № 300, яку підписав Прем’єр-міністр України. Документом внесено зміни до деяких постанов Уряду, в тому числі до №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». Окрім того, документ обумовлює ухвалення наступних кроків, у тому числі щодо запровадження механізмів монетизації зекономлених грошей.

За словами Павла Розенка, «старт процесу вже пішов». «Але дуже важливо організовано продовжувати цей процес, бо нагадую, до 1 вересня всі люди, які мають право отримувати ці компенсації, мають ці компенсації отримати», - наголосив Віце-прем’єр-міністр, додавши, що на виплату грошової компенсації претендують близько 2 млн родин.

«До 1 липня всім мають повідомити про наявність економії. Потім ті, хто претендує на отримання компенсації за зекономлені субсидії, повинні звернутися до управлінь соцзахисту з відповідними заявами і вказати або номер банківського рахунку, або відділення «Укрпошти», де вони зможуть отримати відповідні кошти», - пояснив Павло Розенко.