До кінця року середня зарплата в Україні зросте до семи тисяч, - Андрій Рева

З 11 по 14 червня українська делегація, очолювана Міністром соціальної політики України Андрієм Ревою, бере участь у 106–й сесії Міжнародної конференції праці, що проходить у місті Женева (Швейцарія).

У плані візиту підписання Меморандуму між Міністерством соціальної політики України та Міністерством праці, добробуту, соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері.

Також Андрій Рева зустрінеться із Генеральним директором Міжнародного бюро праці Гаєм Райдером; Регіональним директором МБП для країн Європи та Центральної Азії паном Хайнцом Кьоллером; керівником відділу розвитку та інвестицій паном Терьє Тессем; Міністром з питань кооперації, праці та соціального забезпечення Ісламської Республіки Іран Алі Рабі’є.

Міністр соціальної політики України ознайомить учасників сесії із основними напрямками діяльності Уряду щодо покращення умов праці українців. Зокрема, про початок проведення реформи оплати праці. Першими кроками стало збільшення мінімальної заробітної плати на 100% та заходи з дотримання інфляції на помірному рівні. А до кінця 2017 року передбачається прогнозоване зростання середньої заробітної плати на 37 відсотків.

«Також реформа оплати праці передбачає перегляд встановлення заробітної плати з метою поступового підвищення реальної заробітної плати та ліквідації заборгованості по заробітній платі, - зазначає Андрій Рева. - Реформа оплати праці відбувається разом з модернізацією системи інспекції праці».

Окрім представників Міністерства соціальної політики України, участь у 106-й сесії Міжнародної конференції праці беруть також керівництво Федерації профспілок України, голови загальноукраїнських та регіональних галузевих профспілок; перший заступник Голови спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Голова об’єднання організації роботодавців України Анатолій Кінах.