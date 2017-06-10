Під крилом Нацбанку фінустанови могли вивести 12 мільярдів гривень рефінансування

Сума коштів, виведених українськими банками за кордон через кореспондентські рахунки в іноземних банках в рамках так званої "альпійської схеми", може перевищувати 800 млн доларів. Про це йдеться в статті "Дзеркала тижня".

Автор нагадує про "особливі" кореспондентські відносини українських банків з іноземними фінустановами, ціна яких для банківської системи і економіки України, за оцінками представників Національної поліції, становила понад 400 млрд грн.

"Саме така сума імовірно була виведена з України в період з 2011-го по 2015 року за участю одного лише Meinl Bank (Австрія)", - відзначає автор.

У той же час, інші правоохоронні органи і регулятори фінансового ринку оцінюють величину втрат українських банківських установ суттєво нижче. У розслідуванні, проведеному НАБУ, фігурує сума в 12 млрд грн.

За даними автора, за участю одного лише австрійського Meinl Bank були виведені 361 млн доларів. 227 млн ​​доларів були виведені через East-West United Bank (Люксембург). 166 млн - за участю Bank Frick & Co (Ліхтеншнтейн). Ще 50 млн - за участю Bank Winter&Co (Австрія).

Операції з банками з Австрії та сусіднього Ліхтенштейну зумовили майже 75% понесених українськими банками від цієї схеми збитків. При цьому "Дельта Банк" згенерував половину цих фінансових втрат.

У квітні цього року Фонд гарантування вкладів озвучив інформацію про списання коштів на коррахунках в згаданих іноземних банках на суму 427,2 млн доларів.

Як зазначається, наявність таких величезних збитків викликає ряд питань до регулятора, адже Нацбанк в режимі он-лайн міг бачити рух коштів на таких коррахунках.

Раніше повідомлялося, що НАБУ підозрює Національний банк в співучасті в розтраті 12 мільярдів гривень рефінансування. Згідно з матеріалами суду, НАБУ встановило вказаний факт в рамках розслідування виведення 87 млн ​​доларів з збанкрутілого "Дельта Банку".