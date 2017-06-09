Осучаснення пенсій здійснюватиметься в автоматичному режимі

Кабінет міністрів на своєму сайті окреслив основні шляхи здійснення реформи.Зокрема:

Зміни для тих, хто вже вийшов на пенсію:

- проведення осучаснення пенсій за прозорою формулою на основі сучасних економічних показників (розмір середньої заробітної плати та рівень інфляції);

- осучаснення пенсій в автоматичному режимі. Уряд бере на себе зобов’язання проводити щорічне осучаснення пенсій, з прив’язкою до рівня росту середньої заробітної плати та рівня інфляції – відтепер збільшення пенсій не буде проводитися у ручному режимі;

- працюючі пенсіонери отримуватимуть 100% своєї пенсії – зменшення розміру пенсії для них на 15% буде скасовано.

Зміни для тих, хто планує вийти на пенсію:

- повернення довіри до держави через встановлення прозорих та єдиних правил для усіх – розмір пенсії залежатиме виключно від тривалості страхового стажу та розміру сплачених внесків;

- можливість обирати вік виходу на пенсію, продовжуючи працювати та збільшуючи розмір пенсії з кожним відкладеним роком;

- зарахування трудового стажу (до 2000 року) до страхового – періоди трудового та страхового стажу є рівнозначними при нарахуванні пенсій;

- мотивація офіційно працювати – збільшення ролі стажу у пенсійному забезпеченні зацікавить працівників відстоювати власні права на чесну працю та соціальний захист.