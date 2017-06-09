Осучаснення пенсій здійснюватиметься в автоматичному режимі

Осучаснення пенсій здійснюватиметься в автоматичному режимі

Розмір пенсії залежатиме виключно від тривалості страхового стажу та розміру сплачених внесків.

Джерело: Відомості

Кабінет міністрів на своєму сайті окреслив основні шляхи здійснення реформи.Зокрема:

Зміни для тих, хто вже вийшов на пенсію:

- проведення осучаснення пенсій за прозорою формулою на основі сучасних економічних показників (розмір середньої заробітної плати та рівень інфляції);
- осучаснення пенсій в автоматичному режимі. Уряд бере на себе зобов’язання проводити щорічне осучаснення пенсій, з прив’язкою до рівня росту середньої заробітної плати та рівня інфляції – відтепер збільшення пенсій не буде проводитися у ручному режимі;
- працюючі пенсіонери отримуватимуть 100% своєї пенсії – зменшення розміру пенсії для них на 15% буде скасовано.

Зміни для тих, хто планує вийти на пенсію:

- повернення довіри до держави через встановлення прозорих та єдиних правил для усіх – розмір пенсії залежатиме виключно від тривалості страхового стажу та розміру сплачених внесків;
- можливість обирати вік виходу на пенсію, продовжуючи працювати та збільшуючи розмір пенсії з кожним відкладеним роком;
- зарахування трудового стажу (до 2000 року) до страхового – періоди трудового та страхового стажу є рівнозначними при нарахуванні пенсій;
- мотивація офіційно працювати – збільшення ролі стажу у пенсійному забезпеченні зацікавить працівників відстоювати власні права на чесну працю та соціальний захист.

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