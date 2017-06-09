В Україні на одного пенсіонера припадає один платник ЄСВ

У 2016 році, коли прийшов новий Уряд, прихований дефіцит бюджету Пенсійного фонду складав 105 млрд грн. Загальний – 145 млрд грн, власні надходження становили 112 млрд грн. У 2017 році дефіцит Пенсійного фонду складає 141 млрд грн, власні ж надходження становлять 142 млрд грн.

Для порівняння, на оборону держава витрачає 134 млрд грн, а на дотації Пенсійного фонду – 141 млрд. грн.

Чому так сталося? Сьогодні співвідношення працюючих (платників ЄСВ) та пенсіонерів досягло критичного рівня – і це жодним чином не зумовлено демографічними проблемами.

В Україні налічується 12 мільйонів пенсіонерів. При цьому з 26 млн осіб працездатного віку: офіційно зайнятими вважаються 16 мільйонів; 2 мільйони офіційно безробітні; про зайнятість 8 мільйонів офіційна інформація відсутня. І навіть з цих 16 мільйонів працюючих соціальний внесок сплачують всього 10,5 мільйонів. Ще за півтора мільйони держава доплачує тим, хто отримує соціальну допомогу. Отже, на одного пенсіонера приходиться, фактично, один платник ЄСВ. Наприклад, у Польщі, при таких самих демографічних показниках, внески сплачують 22 мільйони чоловік.

Такий стан речей у пенсійній системі зумовив дефіцит ресурсів навіть на виплату тих мізерних пенсій, які передбачені сьогодні. Саме дефіцит ресурсів унеможливив і проведення пенсійної реформи у минулому році.

Цей же дефіцит коштів Пенсійного фонду не дає можливості проводити осучаснення пенсій сьогоднішнім пенсіонерам – нормою Закону встановлено, що осучаснення пенсій проводиться у разі наявності коштів, які, зважаючи на критичний рівень дефіциту Пенсійного фонду, відсутні.

Окремо варто звернути увагу на зменшення розміру ставки ЄСВ, яке не призвело до збільшення надходжень. Більше того, цей крок призвів до різкого зменшення надходжень від сплати єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду, що у свою чергу спричинило стрімке зростання його дефіциту.