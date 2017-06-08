Верховна рада проголосувала Закон про Фонд енергоефективності

За це рішення проголосували 278 народних депутатів.

«Це питання надання технічного і фінансового інструментів для підтримки впровадження енергоефективності в Україні, особливо в житловому секторі. Це дасть можливість зекономити при витратах наших українських родин на модернізацію житлових будинків до 50%. Це дає можливість зняти бар’єри до зовнішньої підтримки і фінансування енергоефективності в країні», - наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, виступаючи у Верховній Раді.

Він також зазначив, що Фонд енергоефективності – це інструмент зменшення тиску комунальних тарифів на українські родини та забезпечення енергонезалежності держави. «Фонд енергоефективності – ключовий інструмент комплексної реформи енергоефективності. Він дає людям фінансові інструменти і технічні рішення, які зменшать споживання енергоресурсів та витрати на комунальні послуги.», - наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, виступаюФчи у Верховній Раді.

Віце-прем’єр зазначив, що Європейський союз чітко підтвердив свою готовність підтримувати фінансово наповнення Фонду енергоефективності.

Нагадаємо, раніше Геннадій Зубко також закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити ще три важливі закони, необхідні для впровадження реформи енергоефективності:

"Про житлово-комунальні послуги" (№1581-д). Створює сучасний ринок ЖКП. Встановлює чіткі правила взаємовідносин між споживачами та постачальниками послуг.

"Про комерційний облік комунальних послуг" (№4901). Запроваджує обов'язкове встановлення лічильників. Люди сплачуватимуть лише за спожиті послуги, а не за розкопані труби та втрати в мережах.

"Про енергетичну ефективність будівель" (№4941-д). Встановлює енергетичну справедливість у будинку. Запроваджує механізм отримання уніфікованого сертифіката енергоефективності будівлі. Дає незалежну діагностику будинку та план реновації.