Україна сподівається на підтримку USAID у проведенні реформ, - Володимир Гройсман

Україна розраховує на подальшу допомогу Агентства США з міжнародного розвитку USAID у питанні проведення реформ в економіці та соціальній сфері. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з виконуючим обов’язки Адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку USAID Уейдом Уорреном.

Сторони також обговорили питання взаємної співпраці в проведенні судової реформи та в антикорупційній політиці, і погодилися, що наразі Україна має гарні шанси реалізувати необхідні зміни в інтересах держави й громадян.

«Зараз ми розпочали цілу низку масштабних реформ на рівні країни, і ваша підтримка нам дуже важлива», - підкреслив Глава Уряду.

Він звернув увагу, що впроваджувати зміни дуже важко, оскільки всі перетворення проходять на фоні війни на Донбасі і гібридної війни в економіці та інформаційній сфері. «Втім, ми затвердили програму дій Уряду до 2020 року, - сказав Прем’єр-міністр. - Пріоритет – пенсійна реформа, яку ми узгодили з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. Наступний крок – приватизація. За декілька тижнів представимо удосконалену систему (продажу держактивів). Чутливе, але не менш важливе питання – земельна реформа. І тут ми теж знайшли формат, в якому ми можемо дискутувати. Паралельно опрацьовуємо медичну реформу й реформу освіти. Це п’ять базових реформ на даний момент».